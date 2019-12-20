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Долар та євро продовжує падіння в обмінниках Львова

Андрій Котенський

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Національний банк підсилив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 20 грудня американська втратила 4 копійки і встановлена на позначці 23,37 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнів також на 4 копійки і встановлений на рівні 25.98 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

У обмінниках Львова долар та євро також втратили позиції. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.10 грн (-10 коп.), а купують по 23.30 грн (-15 коп.).Натомість євро в середньому купують по 25.55 (-15 коп), та продають по 26.00 грн (-10 коп.).

Злотий по 5.90 – 6.01 грн відповідно.

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