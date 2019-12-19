Зеленський призначив нового постійного представника України в ООН

Президент України Володимир Зеленський призначив нового постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй. Ним став заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Про це йдеться у відповідному указі від 18 грудня, який опублікований на офіційному сайті глави.

«Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об’єднаних Націй», – зазначається в указі.

З березня 2014 року Сергій Кислиця обіймав посаду заступника Міністра закордонних справ України. До цього у різні періоди він був Директором Департаменту міжнародних організацій МЗС України та головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.