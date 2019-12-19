ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський призначив нового постійного представника України в ООН

Ольга Денисяка

|

Президент України Володимир Зеленський призначив нового постійного представника України при Організації Об’єднаних Націй. Ним став заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Про це йдеться у відповідному указі від 18 грудня, який опублікований на офіційному сайті глави.

 

«Призначити Кислицю Сергія Олеговича Постійним представником України при Організації Об’єднаних Націй», – зазначається в указі.

З березня 2014 року Сергій Кислиця обіймав посаду заступника Міністра закордонних справ України. До цього у різні періоди він був Директором Департаменту міжнародних організацій МЗС України та головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...