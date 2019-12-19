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У обмінниках Львова дешевшає долар та євро

Андрій Котенський

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Національний банк за вихідні підсилив офіційний курс гривні до долара та євро. Станом на 19 грудня американська втратила 5 копійок і встановлена на позначці 23,41 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро зміцнів на 17 копійок і встановлений на рівні 26.02 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

У обмінниках Львова долар та євро також втратили позиції. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.20 грн (-5 коп.), а купують по 23.45 грн (-5 коп.).Натомість євро в середньому купують по 25.70 (-10 коп), та продають по 26.10 грн (-15 коп.).

Злотий по 5.95 – 6.03 грн відповідно.

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