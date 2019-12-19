У Львові створять великий майданчик для тренування та вигулу собак

Навесні 2020 року у Львові планують створити великий тренувально-вигульний майданчик для собак у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Весною наступного року ми плануємо створити ще один великий тренувально-вигульний майданчик для собак у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Хочу зауважити, що зараз у Львові діє два майданчика: у парку ім. Івана Франка та на вул. Стрийській», – розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Олександр Одинець.

Львівський портал повідомляв, що з 2020 року у Львові розпочнуть встановлювати перші майданчики для вигулу собак.

Загалом передбачається, що в місті буде 27 таких майданчиків, на яких власники зможуть вигулювати своїх улюбленців без повідка, 21 закритий тренувально-вигульний майданчик та 49 прогулянкових маршрутів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 липня цього року сесія Львівської міської ради затвердила види та перелік локацій для вигулу собак у місті. Відзначимо, що левова частина таких майданчиків знаходитиметься у парках та скверах. Найбільше їх буде у Шевченківському та Залізничному районах Львова, найменше – у Галицькому та Сихівському районах. З переліком можна ознайомитися тут.