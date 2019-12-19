ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові створять великий майданчик для тренування та вигулу собак

Ольга Денисяка

|

Навесні 2020 року у Львові планують створити великий тренувально-вигульний майданчик для собак у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Весною наступного року ми плануємо створити ще один великий тренувально-вигульний майданчик для собак у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Хочу зауважити, що зараз у Львові діє два майданчика: у парку ім. Івана Франка та на вул. Стрийській», – розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Олександр Одинець.

Львівський портал повідомляв, що з 2020 року у Львові розпочнуть встановлювати перші майданчики для вигулу собак.

Загалом передбачається, що в місті буде 27 таких майданчиків, на яких власники зможуть вигулювати своїх улюбленців без повідка, 21 закритий тренувально-вигульний майданчик та 49 прогулянкових маршрутів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 липня цього року сесія Львівської міської ради затвердила види та перелік локацій для вигулу собак у місті. Відзначимо, що левова частина таких майданчиків знаходитиметься у парках та скверах. Найбільше їх буде  у Шевченківському та Залізничному районах Львова, найменше – у Галицькому та Сихівському районах. З переліком можна ознайомитися тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...