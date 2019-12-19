Під Стриєм п’яний водій хотів відкупитись від поліцейських хабарем

В середу, 18 грудня, під Стриєм правоохоронці зупинили нетверезого водія мікроавтобуса Renault Trafic, який вирішив відкупитись від них хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Автомобіль Renault Trafic інспектори зупинили орієнтовно о 13:00 год. за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування у 52-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, тож він вирішив запропонувати патрульним 100 доларів хабара.

«52-річний водій вирішив, що не хоче відповідати за свій вчинок і поклав на стіл патрульним 100 доларів. Його попередили про неприпустимість таких дій і кримінальну відповідальність за це. Чоловік це проігнорував тому на місце викликали слідчих», – йдеться у повідомленні.

Порушник таки відмовився проходити алкотест на драґері, тому його повезли у медзаклад. Результат перевірки – 1,7 проміле алкоголю у крові.

На чоловіка винесли постанову та склали протокол за керування в нетверезому стані. Також йому загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським.