На Львівщині затримали нелегалів з Африки

Вчора, 18 грудня, біля українсько-польського кордону прикордонники відділу «Смільниця» затримали двох нелегалів-африканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

Правоохоронці відділу «Смільниця», на автомобільній дорозі «Добромиль–Мігово» зупинили для перевірки легковик, що рухався у напрямку кордону. В таксі, крім водія – жителя Львівщини, знаходилося ще два пасажири африканської зовнішності, без документів.

У ході попереднього розбору прикордонники з’ясували, що нічними мандрівниками виявились громадяни Кот-д’Івуару та Гамбії, які прибули до держкордону, щоб незаконно потрапити до Польщі.

Водія і пасажирів затримали. В діях українця вбачається адміністративне правопорушення, передбачене статтею 206-1 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України». Іноземцям за спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчиненою групою осіб, доведеться відповідати перед судом.

Фото: ДПСУ