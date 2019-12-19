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На Львівщині затримали нелегалів з Африки

Ольга Денисяка

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Вчора, 18 грудня, біля українсько-польського кордону прикордонники відділу «Смільниця» затримали двох нелегалів-африканців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Правоохоронці відділу «Смільниця», на автомобільній дорозі «Добромиль–Мігово» зупинили для перевірки легковик, що рухався у напрямку кордону. В таксі, крім водія – жителя Львівщини, знаходилося ще два пасажири африканської зовнішності, без документів.

У ході попереднього розбору прикордонники з’ясували, що нічними мандрівниками виявились громадяни Кот-д’Івуару та Гамбії, які прибули до держкордону, щоб незаконно потрапити до Польщі.

Водія і пасажирів затримали. В діях українця вбачається адміністративне правопорушення, передбачене статтею 206-1 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України». Іноземцям за спробу незаконного перетинання державного кордону України, вчиненою групою осіб, доведеться відповідати перед судом.

Фото: ДПСУ

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