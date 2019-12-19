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На День святого Миколая у Львівському перинатальному центрі народилась трійня

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 19 грудня, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі народились трійнята. Із початку 2019 року це вже шоста трійня, яка з’явилась на світ у цьому медзакладі. Про це Львівському порталу повідомили у перинатальному центрі.

 

Так, на День святого Миколая у перинатальному центрі на світ з’явились дівчатка-трійнята. Вага першої становить 2240 г, другої і третьої – 2200 г.

«Мама і новонароджені почувають себе добре і зараз знаходяться під пильною увагою спеціалістів перинатального центру. Це вже шоста трійня від початку року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, востаннє у Львівському перинатальному центрі трійнята на світ з’являлись на початку травня. Двох дівчаток і одного хлопчика народила 39-річна мешканка Жовківського району.

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