Через потепління львів’ян закликають самостійно регулювати подачу тепла в будинках

Опалення до будинків подається відповідно до графіку. Однак, з огляду на суттєве потепління, тепловики наголошують, що мешканці можуть регулювати подачу тепла безпосередньо в будинках. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що зважаючи на плюсову температуру на вулиці, усі ТЕЦи та котельні у Львові працюють на мінімальному режимі. А там, де є технічна можливість, котельні на день зупиняють.

«Відзначу, що у Львові є 2137 будинків, як мають центральне опалення. З них 98% мають лічильники. Це означає, що відповідальна особа в будинку може регулювати подачу тепла безпосередньо у будинку. Так, у нас нема питання щодо теплопостачання в будинках ОСББ і ЖБК, адже там є згуртовані групи людей, які регулюють подачу тепла і відповідно економлять кошти.

Також ми аналізували звернення на Гарячу лінію міста. Так от, за цей тиждень 87 людей сказали, що є перегріви, і вони не хочуть тепла, а 102 людини звернулися через холодні батареї. Тому думки завжди є різні. І найоптимальніший варіант, коли є спільна думка серед мешканців одного будинку. Адже, насправді подача опалення у будинку і в квартирах залежить від мешканців. Згідно з законом про особливості права власності у багатоквартирних будинках, мешканці є власниками будинку, і їм вирішувати – чи вони хочуть брати тепло чи ні. ТЕЦ, котельні подають тепло до будинку, а чи буде воно всередині будинку вирішувати мешканцям», – зазначила Ірина Маруняк.

Директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» Валентин Вольський розповів, що мешканці тих будинків, до яких подається опалення, можуть самостійно регулювати подачу тепла. Найпростіший спосіб регулювання подачі теплової енергії безпосередньо в будинках – це відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі. Робити це потрібно в такий спосіб:

при підвищенні температури зовнішнього повітря вище +6… +80С – повністю перекривається подача теплоносія на будинок (перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на подаючому трубопроводі вузла управління системою центрального опалення будинку);

при зниженні температури зовнішнього повітря вище +6… +80С подача теплоносія відновлюється.

Таке місцеве регулювання споживання теплової енергії повинна виконувати відповідальна особа призначена мешканцями будинку. Найкраще, коли ця особа живе в цьому будинку.Часткове прикриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається.

Заступник головного інженера ЛМКП «Львівтеплоенерго» з експлуатації Сергій Андріюк розповів, що вищевказаний спосіб є найпростішим. Однак є й інші варіанти, завдяки яким регулювання можна робити автоматично, без втручання мешканців:

Перший спосіб – це встановлення ІТП. Будинок з ІТП повністю незалежний від теплопостачальної організації, автоматика регулює сама температуру теплоносія. Зараз у Львові реалізовуються проекти щодо встановлення 409 ІТП на Сихові і 84 у Шевченківському районі за кредитні кошти – кошти ЄБРР і кошти Кіотського протоколу.

Другий спосіб – це встановлення автоматики (насос змішування і клапани) на так званий вузол змішування, що є на будинковому вводі. Зараз на будинках стоїть не автоматизовані вузли змішування, які нічого не регулюють. Однак можна встановити автоматику, і тоді подачу тепла буде регулюватися автоматично, в залежності від температури зовнішнього повітря.

Третій спосіб – зробити невеличку реконструкцію системи опалення у кожній квартирі і на прилади опалення поставити вентилі. Тоді кожен мешканець може виставити відповідну температуру у себе в квартирі.

Щодо нарахування за тепло в теплий період опалювального сезону, то як відзначають тепловики, будинкам, які мають лічильники (98% усіх будинків з центральним опаленням), нарахування проводиться відповідно показів лічильника, а будинкам, які не мають лічильників, нарахування проводиться згідно з встановлених норм. Проте, коли на дворі тепло, нарахування менші, бо відбувається коригування тарифу.

«Маємо невелику кількість будинків, які не обладнані приладами обліку теплової енергії. Мешканцям квартир таких будинків нарахування відбувається за нормативами. Для них є встановлений тариф за теплову енергію на 1 м2 – це 32 грн 15 коп. У цьому тарифі закладена температура зовнішнього повітря на рівні +1,57 градуси. Однак, якщо впродовж місця температура зовнішнього повітря є відмінною від тої, яка закладена в тарифі, – відбувається корегування.

Наприклад, у листопаді мешканцям будинків, де немає приладів обліку, нарахування ми проводили не за тарифом 32 грн 15 коп за 1 м2, а за відкоригованим тарифом – 22 грн 89 коп.

Яким буде тариф за грудень, ще не можемо сказати, бо місяць ще не закінчився. Інформацію про температуру ми отримуємо від Гідрометцентру», – пояснила начальник служби обліку і збуту теплової енергії ЛМКП «Львівтеплоенерго» Галина Пакулець.

Нагадаємо, ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до будинків у Галицький, Личаківський, Франківський, Шевченківський і Сихівський райони. Залізничний район обслуговує ЛКП «Залізничнетеплоенерго».