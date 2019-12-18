Військовослужбовці Академії сухопутних військ привітали дітей-сиріт з Днем святого Миколая

Військовослужбовці Національної академії сухопутних військ привітали дітей-сиріт Комунального будинку дитини № 1 м. Львова з нагоди Дня святого Миколая. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Діточки заздалегідь підготувалися до візиту гостей у військових одностроях – танцювали, розповідали вірші та співали новорічні пісні. А за свої старання вони отримали солодкі подарунки від Святого Миколая та військовослужбовців Академії. Курсанти та їхні командири, зокрема начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук, принесли малечі солодкі подарунки й необхідні для побуту дітей речі.

«Ми вже давно допомагаємо нашим сусідам – діточкам з цього сиротинця. Ця співпраця триває беззупинно, але сьогодні, напередодні дня святого Миколая, нам особливо приємно привітати наших маленьких підопічних зі святом», – розповідає генерал-лейтенант Павло Ткачук.

У свою чергу, директор будинку Галина Качановська подякувала військовослужбовцям за щиру турботу та підтримку дітей: «Щиро дякую вам за співпрацю, яка триває вже понад десять років, і за те, що й сьогодні ви влаштували для наших діточок справжнє свято. Приємно, що ми завжди можемо розраховувати на вашу допомогу та підтримку».

Фото: Академія сухопутних військ