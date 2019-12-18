У поштових посилках митники виявили зброю та набої

Митники виявили у поштових відправленнях, які надійшли зі США, 750 штук металевих куль різного калібру, пневматичну гвинтівку та товари військового призначення виявили. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Як повідомляється, у митних деклараціях відправники вказали про наявність в одній із поштових відправленнях білизни, дитячого одягу та покривала, в іншій – господарчих товарів, іграшок, книжок тощо.

«Однак насправді, окрім вказаного, містились кулі, гвинтівка, а також електричний тигель, натискний прес, три матриці для спорядження патронів. Посилки надіслали на адреси приватних осіб», – йдеться у повідомленні.

Так, громадяни, які мешкають або перебувають у США, не заявили за встановленою формою точних та достовірних відомостей про товари, які підлягають обов’язковому декларуванню. Такі їхні дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст. 472 Митного кодексу України.

Фото: Галицька митниця