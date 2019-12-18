У Львові визначили дітей, які надзвичайно швидко рахують подумки

Понад 50 дітей з різних шкіл Львова стали учасниками Олімпіади з ментальної арифметики, під час якої головним завданням було якомога швидше і точніше рахувати на спеціальних рахівницях (абакусі) та подумки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У результаті кращими у двох рівнях ментальної арифметики стали Святослав Українець та Дарія Сєрова. Загалом за звання найкращого змагалися маленькі львів’яни віком від 5 до 14 років.

«Ментальна арифметика — це японська методика усного рахунку, яка розвиває у людей відразу дві півкулі мозку. Дітям опанувати такі розвиваючі практики значно легше, аніж дорослим. Ця методика розвиває у дітей неймовірні здібності, через що їх часто називають вундеркіндами. Скажімо, фіналістка Олімпіади Дарія Сєрова показала як рахує подумки тризначні цифри, а в цей ж час стрибає на скакалці та розповідає вірш», — розповіла організатор, керівник Клубу ментально арифметики Indigo у Львові Тетяна Недайвода.

Завдання для учасників на Олімпіаді були непрості: доводилося на швидкість додавати, віднімати та множити усно двохзначні і трьохзначні числа швидше за інших.

Школярі, які стали фіналістами категорій, отримали право представляти Львів на Міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики наступного року.

Фото: ЛМР