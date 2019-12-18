У Львові через отруєння чадним газом двоє людей потрапили до лікарні

Сьогодні вночі в квартирі будинку у Львові на вул. Академіка Колеси, 11 чадним газом отруїлися дві людини. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захситу Львівської ОДА.

Так, близько 02:30 год. отруїлися чадним газом дві особи, серед 8-річна дитина. Потерпілі госпіталізовані у медичні заклади м. Львова. Аварійною службою ПАТ «Львівгаз», до з’ясування обставин події, подачу газу до квартири припинено.

Обставини події встановлюються.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.