У Бродах відкрили новий спортивний майданчик зі штучним покриттям

У Бродах неподалік місцевої школи відкрили спортивний майданчик зі штучним покриттям. З нагоди відкриття майданчика організували футбольний турнір серед юнаків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Бачимо і радіємо з того, що відкриття спортивного майданчику стало справжнім святом для громади. Сподіваємось, що і надалі тут буде так багато молоді, яка буде правильно і з користю проводити свій час», – зазначив начальник управління фізичної культури та спорту ЛОДА Роман Хім’як.

Майданчик облаштовано в рамках реалізації Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини на період до 2021 року.

Загальна вартість проєкту 1 млн 586 тис. грн, з яких 700 тис. грн виділено з обласного бюджету.

Нагадаємо, всього у Львівській області у 2019 році заплановано облаштування 88 спортивних майданчиків, з яких 60 з тренажерним обладнанням, 24 зі штучним (трав’яним) покриттям та 4 зі штучним (наливним) покриттям.

Фото: ЛОДА