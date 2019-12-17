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Відібрав 153 гривні і протягнув кількома вулицями: у Львові озброєний чоловік напав на бабусю

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали нетверезого чоловіка, який рано-вранці напав на вул. Купчинського на 73-річну бабусю і при цьому погрожував їй зброєю. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Сьогодні, 17 грудня, орієнтовно о 06:00 год. ранку у поліцію звернулась 73-річна львів’янка. Вона розповіла, що на вул. Купчинського, що в Шевченківському районі Львова, на неї напав невідомий озброєний чоловік.

«Заявниця повідомила про те, що кілька хвилин до звернення, чоловік орієнтовно 25 років, худорлявий зі зброєю, підбіг зі спини, погрожував їй пістолетом та вимагав кошти. Зі слів жінки, він тягнув її із вулиці Купчинського до вулиці Варшавської, а тоді – вулицею Сосюри. Нападника налякав автомобіль і завяниці вдалося втекти», – йдеться у повідомленні.

Зловмисник відібрав у бабусі 153 гривні. На його пошуки відправився екіпаж патрульних. Чоловіка, що підпадав під опис потерпілої, виявили на вул. Масарика. Затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння й агресивно поводився. При поверхневій перевірці у нього виявили зброю.

Нападник відмовився представлятись, а документів, що засвідчують особу, при ньому не було. На місці працювали слідчі Шевченківського відділу поліції.

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