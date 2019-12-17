У Рясне-2 за понад 11 мільйонів збудують сучасний спортивний комплекс

На вул. Величковського, 16−18, що у мікрорайоні Рясне-2, розпочались будівельні роботи з облаштування спортивного комплексу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На Величковського, район Рясне-2, де зараз взагалі немає спортивних комплексів (окрім шкільних майданчиків), ми починаємо реалізовувати досить великий проєкт. Тут буде баскетбольний майданчик, бігові доріжки, вуличні тренажери, велике футбольне поле з високоякісним покриттям. Наступного року це буде одним з пріоритетних проектів, з якими ми будемо працювати», — розповів начальник управління молоді і спорту ЛМР Антон Нікулін.

Додамо, що вартість будівництва комплексу становить 11,5 млн грн.

Фото: ЛМР