Смертельна пожежа в одеському коледжі: названо причину трагедії

Начальник поліції Одеській області Олег Бех назвав причину виникнення пожежі в одеському коледжі, в результаті якої загинули 16 людей. Про це він повідомив на брифінгу, передає РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За його словами, пожежа сталася через несправність електропроводки або побутових електроприладів. Отже, дві інші версії – підпал і необережне поводження з вогнем, вважаються недійсними.

Фахівці ДСНС уклали, що пожежа почалася з кабінету №9, розташованого на 3-му поверсі коледжу.

«За характерними ознаками та за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що загоряння сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів», – заявив Бех.

Він також зазначив, що сьогодні зі столиці приїхали експерти, які допомагають місцевим слідчим у додатковому огляді місця події. Призначена додаткова експертиза, яка дозволить слідству зробити остаточний висновок про причини пожежі.

Бех додав, що станом на ранок вівторка, родичам загиблих ще не віддали 11 тіл, загиблих у пожежі.

«Ми сьогодні за прикметами, одязі, за зовнішніми ознаками всі встановили та розуміємо, хто ці люди. До кінця тижня, думаю, будуть вже проміжні результати молекулярно-генетичні експертизи. І десь з наступного тижня почнемо працювати з родичами, щоб видати тіла близьких, загиблих на пожежі», – резюмував він.

Нагадаємо, 14 грудня на місці пожежі завершилися роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Пожежа в Одесі сталась 4 грудня, в результаті трагедії загинули 16 осіб. За даними слідства, в коледжі була відсутня пожежна сигналізація. Київський районний суд Одеси відправив під цілодобовий домашній арешт директора навчального закладу. Її підозрюють у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинили тяжкі наслідки.

Також повідомив, що у справі про пожежу в Одесі пройшли обшуки в будівлі місцевого управління ДСНС. За даними СБУ, керівники одеської ДСНС намагалися знищити документацію про перевірку протипожежного стану в коледжі.