Пожежа в одеському коледжі, яка забрала 12 життів: директору оголосили підозру

Керівника Одеського коледжу економіки права і готельно-ресторанного бізнесу підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до пожежі. Надалі підозри оголосять іншим посадовим особам. Про це зазначив керівник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає «Радіо Свобода».

«Автоматична система оповіщення про пожежну безпеку в будівлі була відсутня. Сигналізації, датчики чутливості. Оповіщення здійснювали в ручному режимі шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу «ревун» біля місця вахтера», – заявив Бех.

За його інформацією, у коледжі навчалося близько 600 студентів-контрактників, які сплачували від 10 до 14 тисяч гривень на рік.

Згідно із отриманими доказами були порушені правила пожежної безпеки, а також правила евакуації людей, що перебували всередині. Евакуація була неможливою, заявив Бех. Огляд місця події триває, версії причини пожежі залишаються старими – підпал, необережне поводження із вогнем або несправна проводка.

Урядову комісію очолив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, до неї також увійшли глава ДСНС Микола Чечоткін, начальник головного слідчого управління Національної поліції Максим Цуцкірідзе, представники міністерств та Одеської обласної державної адміністрації.

Яровий також повідомив, що МВС буде ініціювати законодавчі зміни, які унеможливлять уникання посадовими особами відповідальності за пожежу.

Як повідомляв Львівський портал, пожежа в Одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня, вона забрала життя щонайменше 12 людей. Ще 30 отримали травми.