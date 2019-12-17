Сербська авіакомпанія планує запустити рейси до Львова

У 2020 році компанія Air Serbia хоче розширити свою маршрутну мережу, запровадивши рейси з Белграда до Львова. Про це пише видання Аvianews, передає Львівський портал.

Сербський авіаперевізник з наступного року планує ввести низку нових напрямків, серед яких – Львів. За попередніми даними, Львів зі столицею Сербії з’єднають уже на початку липня 2020 року.

Наразі розклад передбачає, що виліт із Белграда відбуватиметься ввечері, а зі Львова літак відправлятиметься рано-вранці. На рейс Львів – Белград запустять літак ATR 72.

Продаж квитків компанія Air Serbia ще не відкрила.

Зазначимо, зараз Air Serbia літає з Белграда до Києва. У зимовому розкладі 2019/2020 авіакомпанія виконує два щотижневі рейси до Борисполя. З літнього розкладу 2020 року, який стартує наприкінці березня, частоту польотів збільшать ​​до трьох рейсів на тиждень, як це було влітку 2019 року.