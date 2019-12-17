На Львівщині правоохоронці викрили солдата, який займався збутом наркотиків

Сьогодні, 17 грудня, правоохоронці викрили солдата однієї з військових частина Львівщини, який займався збутом наркотичних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як повідомляється, правооохоронці задокументовали факт збуту наркотичних та психотропних речовин громадянином в період проходженням ним військової служби з одній з військових частин Львівщини. Установлено, що вказаний правопорушник, будучи солдатом, збував психотропну речовину амфетамін за ціною 200 грн за 0,5 грам.

На даний час проводяться першочергові слідчі дії – огляд місця події. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та обрання міри запобіжного заходу. Військова прокуратура клопотатиме в суді про тримання під вартою.