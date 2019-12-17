Доба на Донбасі: окупанти продовжують обстрілювати українських бійців

Протягом минулої доби, 16 грудня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник відкривав вогонь тільки неподалік Кримського. Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти стріляли поблизу Верхньоторецького, Павлополя, Широкиного та шахти «Бутівка».

Ворог обстрілював українські підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 16 грудня один український захисник отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції ООС поблизу Новолуганського. Втрат серед українських військових немає.