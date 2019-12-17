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Доба на Донбасі: окупанти продовжують обстрілювати українських бійців

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 16 грудня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник відкривав вогонь тільки неподалік Кримського. Натомість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти стріляли поблизу Верхньоторецького, Павлополя, Широкиного та шахти «Бутівка».

Ворог обстрілював українські підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 16 грудня один український захисник отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали позиції ООС поблизу Новолуганського. Втрат серед українських військових немає.

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