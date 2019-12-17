Для лікарні швидкої допомоги у Львові придбали сучасний томограф

Для клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, що на вул. Миколайчука, закупили новий сучасний мультиспіральний 64-зрізовий комп’ютерний томограф. Вартість апарату становить 23,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Це перший томограф у Львові і Львівській області з такою кількістю програм і з такими можливостями обстеження пацієнтів. Щодоби з допомогою цього апарату будуть обстежувати до 35−40 пацієнтів.

Роботу у тестовому режимі новий томограф розпочав 9 грудня. Відтак за цей час вже проведено 225 обстежень, зокрема головного мозку, органів черевної порожнини, органів грудної клітки, кістково-суглобової системи.

«Відділення комп’ютерної томографії в Лікарні швидкої медичної допомоги — єдине, яке працює та надає допомогу впродовж цілої доби як мешканцям Львова, так і Львівської області. Впродовж року лікарнею проводиться 12 тисяч обстежень. Цей апарат дозволяє обстежувати будь-яку частину тіла», — розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Як зазначає завідувач відділення комп’ютерної томографії Ростислав Лозинський, новий комп’ютерний томограф забезпечує високе розрішення (високу якість) обстежень із зменшенням променевого навантаження на пацієнта (програми індивідуального підбору параметрів сканування дозволяють зменшити дозу опромінення на 60−70%). Апарат має високу швидкість обстежень та отримання даних.

Комп’ютерний томограф оснащений максимально можливим програмним забезпеченням, що дає можливість використовувати усі наявні сучасні методики обстежень, зокрема:

ангіографію судин головного мозку, дозволяє визначити затромбовану судину при інсульті;

перфузію — дає можливість оцінити стан тканини мозку (визначити зону інсульту та зону ризику);

ангіографію легеневих артерій, аорти, периферичних судин;

якісне 3D моделювання;

віртуальна ендоскопія;

біопсія;

спеціалізовані програми зменшують артефакти від металоконструкцій та покращують якість зображень;

має спеціалізовані програми для проведення обстежень пацієнтам дитячого віку.

Фото: ЛМР