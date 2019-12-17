Банки надто «легковажно» видають кредити українцям, – Нацбанк

У Нацбанку заявили, що українські банки недостатньо консервативно оцінюють ризики видачі споживчих кредитів українцям, що несе ризики для фінансової стабільності фінансового сектору. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, опублікованому на сайті НБУ, передає Економічна правда.

«На думку НБУ, банки недостатньо консервативно оцінюють ризики за незабезпеченими споживчими кредитами. Оцінки ймовірностей дефолтів та втрат у разі дефолтів навіть за поточного стану економіки є заниженими», – йдеться у звіті.

У НБУ зазначають, що окремі банки посилюють видачу незабезпечених кредитів (тобто таких кредитів, за якими немає застави) для того, щоб «агресивно збільшити свою частку на ринку».

Для боротьби з цією проблемою на банківському ринку НБУ планує підвищити норматив ризику для споживчих кредитів з 2021 року – такі кредити банки повинні будуть вважати більш ризикованими та робити більше резервів при їхній видачі.