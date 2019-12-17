Ахметов зберігає контроль над туристичним бізнесом в анексованому Криму

Найбагатша людина України Рінат Ахметов зберігає контроль над дитячим табором «Берег», санаторієм «Ай-Даніль» і резиденцією «Новий Кучук-Кой» в анексованому Криму в обхід санкцій Євросоюзу. Про це стало відомо під час спільного розслідування «Настоящего Времени» і антикорупційного проекту «Муніципальний сканер». Розслідування, яке велося майже два роки, отримало назву «Кримський архів», передає УП.

Санаторій «Ай-Даніль» контролює колишній менеджер маріупольського заводу ім. Ілліча (який належить Ахметову). Це підприємство сфери відпочинку регулярно укладає державні контракти з компаніями, які знаходяться під персональними санкціями ЄС (наприклад, з «дочками» російської «Транснєфті», яка з 2014 року знаходиться під санкціями ЄС і США), йдеться в розслідуванні.

Сам санаторій зареєстрували в російському реєстрі через лондонську компанію в жовтні 2014 року – через кілька місяців після введення санкцій.

Резиденція «Новий Кучук-Кой» після анексії стала належати тільки-но зареєстрованій ТОВ «Старвіста Крим» – її кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов.

Через те, що власники побудували на території резиденції басейн і будинок, що заборонено через статус земель, що знаходяться під охороною, російська адміністрація в Криму завела на компанію справу.

Також Ахметов як і раніше контролює другий за розміром після «Артека» дитячий табір «Берег», виявили журналісти. ТОВ «ДОЛ «Берег» зареєструвалося в російському реєстрі в 2015 році, а належить через кілька кіпрських і українську компанії також Ахметову.

З 2016 року ТОВ «ДОЛ «Берег» уклало п’ять держконтрактів з підконтрольними Росії структурами – Міністерством освіти Криму та Управлінням молоді Сімферополя. Загальна сума контрактів – майже 120 мільйонів російських рублів, тобто 1,8 млн доларів за нинішнім курсом.

Кіпрська влада по суті на запит видання про можливе порушення санкцій не відповіли і порадили звернутися до компанії безпосередньо. У холдингу Ахметова SCM наполягають, що бізнесмен не має відношення до цих об’єктів, тому що їх «націоналізувала Росія».

Але інформація в документах це не підтверджує. У дитячому таборі «Берег» «Настоящему Времени» підтвердили, що Ахметов не переставав зберігати контроль над компанією і ніякої «тимчасової адміністрації» в цю бізнес-структуру російська влада анексованого Криму не призначала.

Нагадаємо, Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 за результатами так званого «референдуму», проведеного в присутності озброєних людей у ​​військовій формі.

Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».