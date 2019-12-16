У Львові відкрили музей старовинних електричних ламп

Комунальне підприємство «Львівсвітло», що розташоване на вул. Лінкольна, 8, відкрило музей історії електричних ламп. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Окремий музей, у якому зібрали старовинні електричні лампи, відкрили на базі ЛКП «Львівсвітло» спеціально до 70-річчя підприємства.

«У новому музеї, що працює безпосередньо на базі нашого підприємства, ми фактично зібрали оригінальні лампи усіх періодів. З їхньою історією зможуть ознайомитися усі охочі», – розповів директор ЛКП «Львівсвітло» Михайло Трач.

Відвідати музей можна у будні з 10:00 до 16:00 год. Телефон для довідок: (067) 673−96−00.