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У Львові відкрили музей старовинних електричних ламп

Наталя Дуляба

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Комунальне підприємство «Львівсвітло», що розташоване на вул. Лінкольна, 8, відкрило музей історії електричних ламп. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Окремий музей, у якому зібрали старовинні електричні лампи, відкрили на базі ЛКП «Львівсвітло» спеціально до 70-річчя підприємства.

«У новому музеї, що працює безпосередньо на базі нашого підприємства, ми фактично зібрали оригінальні лампи усіх періодів. З їхньою історією зможуть ознайомитися усі охочі», –  розповів директор ЛКП «Львівсвітло» Михайло Трач.

Відвідати музей можна у будні з 10:00 до 16:00 год. Телефон для довідок: (067) 673−96−00.

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