У Львові пропонують збудувати планетарій

Львівську міську раду просять облаштувати планетарій на базі Астрономічної обсерваторії ЛНУ ім. Івана Франка. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі місцевих петицій, передає Львівський портал.

Автором петиції є Валерій Касеркевич. Він пропонує створити у Львові планетарій – установу, де можна не лише вивчати астрономію, а також бачити реалістичну картину космосу, зоряного неба.

Валерій Касеркевич вважає, що пленатарій дуже потрібний Львову, а особливо – Астрономічній обсерваторії ЛНУ ім. Івана Франка. Тому пропонує облаштувати її саме тут.

«Створити у Львові планетарій, в якому Астрономічна обсерваторія ЛНУ ім. І. Франка в 2021 році відзначатиме 250-ті роковини свого заснування. Це є найстарша обсерваторія України і сьома за віком в Європі», – йдеться у петиції.

Зазначимо, для того, щоб Львівська міська рада розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 10 лютого.

Довідково: Астрономічна обсерваторія ЛНУ ім. Івана Франка є однією із найстаріших в Європі, адже її заснували ще у 1771 році. Тут науковці досліджують Сонце, зорі, міжзоряне середовище, галактики, спостерігають за формою Землі, космічною безпекою. Техніка, якою обладнана обсерваторія, включена до реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

Астрономічна обсерваторія Франкового вишу має заміську станцію спостережень у Брюховичах, а також міський спостережувальний майданчик, що розташований на вул. Кирила і Мефодія, 8. Для всіх охочих науковці також проводять екскурсії.