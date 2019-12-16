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У фітнес-клубі у Львові раптово помер 49-річний чоловік

Вероніка Рой

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Сьогодні, 16 грудня, в одному із фітнес-клубів Львова раптово помер чоловік. Цю інформацію Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

«До поліції о 12:45 надійшла інформація про те, що в одному із спорткомплексів помер чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Особу чоловіка встановлено. Ним виявився 49-річний мешканець Львова. Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було», – зазначила Світлана Добровольська.

За її словами, чоловік помер до приїзду медиків. Тіло скерували на експертизу. Причину смерті буде встановлено.

Як повідомив координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич, чоловік помер у фітнес-клубі Sport Life, який знаходиться у ТРЦ «Spartak» на вул. Мазепи.

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