У фітнес-клубі у Львові раптово помер 49-річний чоловік

Сьогодні, 16 грудня, в одному із фітнес-клубів Львова раптово помер чоловік. Цю інформацію Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«До поліції о 12:45 надійшла інформація про те, що в одному із спорткомплексів помер чоловік. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Особу чоловіка встановлено. Ним виявився 49-річний мешканець Львова. Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було», – зазначила Світлана Добровольська.

За її словами, чоловік помер до приїзду медиків. Тіло скерували на експертизу. Причину смерті буде встановлено.

Як повідомив координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич, чоловік помер у фітнес-клубі Sport Life, який знаходиться у ТРЦ «Spartak» на вул. Мазепи.