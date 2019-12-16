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«Ніколи не пізно!». Заліско запрошує львів’ян на ювілейний концерт

Омелян Шевчук

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До 25-річчя творчої діяльності Андрій Заліско запрошує львів’ян на грандіозний концерт «Ніколи не пізно!». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Концерт відбудеться 14 лютого, у День закоханих. На відвідувачів свята очікується справжня енергія кохання, драйв по-українськи і багато класних та популярних пісень.

Андрій Заліско у супер-шоу «Ніколи не пізно!» готує багато цікавих дуетів із відомими гостями та приємні сюрпризи.

«Я не робив сольників у Львові з 2012 року. Концертували по Західній Україні, далі війна і мені не вистачало натхнення для нового сольника… Та ми записали багато хороших пісень і зняли кілька кліпів. За минулі два роки запрошень на виступи було достатньо, ми почали їздити більше Україною з сольними концертами. Зробили з балетом нову цікаву програму. Зараз я повністю готовий до класного сольного у рідному місті!», – повідомив Вндрій Заліско.

У ювілейному концерті буде все по новому. Нові пісні, перевірені хіти, прем’єри, нові постановки балету «Dalkroz».

«Буде весело, емоційно, настроєво і з любов’ю до кожного… Запрошую усіх! Гарний настрій гарантуємо!», – додав Заліско.

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