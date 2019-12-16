На Львівщині турок намагався незаконно потрапити до Польщі

У суботу, 14 грудня, прикордонники затримали 35-річного турка, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

Мешканці села Биків помітили поблизу кордону підозрілого чоловіка і повідомили про це правоохоронцям. Відтак прикордонники відділу «Шегині» невдовзі розшукали та затримали невідомого.

Порушником виявився 35-річний турок, який тиждень тому прибув до України. Через відсутність візи він вирішив дістатись Польщі незаконним способом.

Фото: ДПСУ