ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині турок намагався незаконно потрапити до Польщі

Ольга Денисяка

|

У суботу, 14 грудня, прикордонники затримали 35-річного турка, який намагався незаконно перетнути кордон з Польщею. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

Мешканці села Биків помітили поблизу кордону підозрілого чоловіка і повідомили про це правоохоронцям. Відтак прикордонники  відділу «Шегині» невдовзі розшукали та затримали невідомого.

Порушником виявився 35-річний турок, який тиждень тому прибув до України. Через відсутність візи він вирішив дістатись Польщі незаконним способом.

Фото: ДПСУ

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...