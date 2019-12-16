На ковзанці на площі Ринок маленьким львів’янам покажуть святкову виставу

У суботу о 18.00 год. на пл. Ринок, на головній ковзанці Львова, відбудеться мінівистава «Миколай на ковзанах». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У такий спосіб хотів би привітати діток зі святом Миколая. Таку акцію проводимо вже не вперше, аби залучити не лише дітей, а й їхніх батьків, бабусь та дідусів до здорового способу життя», — зазначає організатор акції Ростислав Затхей.

Як додають організатори, «чемних діток, які відвідають акцію, Миколай обіцяє пригостити солодкими подарунками».