Мешканець Львівщини на мінівені врізався у шкільний автобус, а потім – у ВАЗ: є загиблий

У Тернопільській області 15 грудня не розминулися два автомобілі та шкільний автобус. Водій Volkswagen Sharan, мешканець Львівщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Еталоном», а потім врізався у ВАЗ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільщини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Кровінка Теребовлянського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат – зіткнувся з автобусом марки «Еталон», а після цього врізався ще в одне зустрічне авто ВАЗ-21074.

Такий маневр став летальним для водія ВАЗу. 62-річний чоловік, житель Тернополя, загинув на місці події.

Під час перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт Дружба. У поліції зазначають, що діти не постраждали. Кермувальника іномарки, жителя Львівської області, затримали згідно статті 208 КПК.

За попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.