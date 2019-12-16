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Мешканець Львівщини на мінівені врізався у шкільний автобус, а потім – у ВАЗ: є загиблий

Соломія Головіна

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У Тернопільській області 15 грудня не розминулися  два автомобілі та шкільний автобус. Водій Volkswagen Sharan, мешканець Львівщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Еталоном», а потім врізався у ВАЗ. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільщини.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Кровінка Теребовлянського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат – зіткнувся з автобусом марки «Еталон», а після цього врізався ще в одне зустрічне авто ВАЗ-21074.

Такий маневр став летальним для водія ВАЗу.  62-річний чоловік, житель Тернополя, загинув на місці події.

Під час перевірки стало відомо, що на момент аварії в автобусі перебувало десять учнів, які їхали на шкільну олімпіаду в смт Дружба.  У поліції зазначають, що діти не постраждали. Кермувальника іномарки, жителя Львівської області, затримали згідно статті 208 КПК.

За попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

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