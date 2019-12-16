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Львівські патрульні врятували від самогубства 18-річного хлопця

Вероніка Рой

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Вчора, 15 грудня, у Львові патрульні врятували 18-річного хлопця, котрий намагався скоїти самогубство. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Інцидент трапився на вул. Широкій у Львові. Заявник повідомив патрульним, що бачить зі своєї квартири, як в будинку поруч на 14-поверсі сидить хлопець, звісивши ноги з перил, можливо, нетверезий і має намір стрибнути. Копи оперативно прибули на місце події.

«Патрульні побачили на балконі силует у білій куртці та почули нецензурні вигуки. Інспектори піднялися на 12 поверх ліфтом, а ще два – пішки, аби не злякати невідомого. На загальному балконі найвищого поверху стояли два хлопці і емоційно спілкувалися. Юнак у білій куртці, побачивши поліцейських, різко зробив спробу перелізти через поручень балкону. Патрульні зрозуміли, що діалогу не буде і треба діяти негайно. Інспектори різко підбігли до нього і зняли перил. До хлопця застосували кайданки, адже він поводився агресивно і ймовірно був нетверезим», – зазначають патрульні.

18-річний парубок згодом розповів поліцейським, що не бачить сенсу жити далі. Поруч був його 16-річний друг, який увесь час намагався відмовити від самогубства.

«На місце події викликали «швидку», яка забрала хлопця в медзаклад для спілкування із психологом. Приїхала також дівчина юнака, яка розповіла, що кілька годин до цього вони посварилися», – зазначила додають патрульні.

 

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