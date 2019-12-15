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У церкву Анни привезли чудотворну ікону із Зарваниці. Розклад богослужінь

Наталя Дуляба

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У церкву святої Анни (УГКЦ), що у Львові на вул. Городоцькій, 32, привезли чудотворну Зарваницьку ікону Божої Матері. Помолитися перед святинею можна буде до 22 грудня. Про це йдеться на офіційному сайті храму, передає Львівський портал.

 

Чудотворну ікону з Зарваниці у церкву Анни привезли ще ввечері суботи, 14 грудня. Після її зустрічі парафіяни помолилася Вечірню, яку очолив о. Назарій Филипів у співслужінні з о. Володимиром Стецьом. Після цього миряни помолилися Молебень до Пресвятої Богородиці і могли підійти до ікони.

Помолитися біля Зарваницької чудотворної ікони Божої Матері зможе кожен охочий до 22 грудня.

Впродовж тижня, крім звичного розпорядку богослужінь, у храмі також відправлятимуть Молебні до Богородиці і Богородичну вервицю. Двері церкви будуть відчинені щодня з 7:00 до 19:30 год.

Зазначимо, що Зарваницька ікона Матері Божої походить із XIII століття, у 1867 році Папа Римський Пій IX її коронував. Її постійним місцем перебування є церква Пресвятої Трійці у селі Зарваниця, що на Тернопільщині. Вважається, що завдяки молитвам перед цією чудотворною іконою віряни зціляються від різних хвороб.

Фото: адміністрація храму святої Анни

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