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У Новояворівську спіймали п’яного водія, який насмерть збив пішохода і втік

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали горе-водія, який кермуючи автомобілем напідпитку, збив 43-річного чоловіка і втік. Норма алкоголю у його крові у вісім разів перевищувала допустиму норму. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У суботу, 14 грудня, на вулиці Шевченка у Новояворівську невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, збив 43-річного жителя району і втік з місця події. Від отриманих травм пішохід помер у лікарні.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські  встановили особу водія-втікача. Ним виявився 25-річний мешканець Новояворівська, який керував автомобілем ВАЗ 2105. Машину у нього вилучили і направили на арештмайданчик.

Під час перевірки в крові водія виявили 1.6 проміле алкоголю, що у вісім разів перевищує допустиму норму. Порушника вже затримали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про оголошення водієві підозри та обрання йому міри запобіжного заходу

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