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Після відвідин придорожнього кафе у Миколаєві померли двоє далекобійників

Наталя Дуляба

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В Миколаєві після трапези у придорожньому кафе померли двоє далекобійників, ще троє потрапили у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Миколаївської області.

 

Про інцидент правоохоронці дізналися в суботу ввечері, 15 грудня. Медики їм повідомили, що на вул. Одеське Шосе помер 54-річний далекобійник. Під час огляду його вантажівки мертвим виявили і його 38-річного напарника.

Також у лікарню госпіталізували ще трьох далекобійників віком 33, 38 та 57 років, один із них перебуває у тяжкому стані. Всі постраждалі є мешканці Вінницької та Чернігівської областей.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитують очевидців та персонал усіх закладів харчування, розташованих поблизу.

«Попередньо зі слів свідків встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв правоохоронці вилучають, їх направлять на експертизу», – йдеться у повідомленні.

Відомості за фактом смерті двох людей внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». Наразі поліцейські встановлюють всі обставини й причини трагедії.

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