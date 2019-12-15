17-річний важкоатлет із Жидачева став чемпіоном Європи і встановив три світові рекорди

17-річний Богдан Гоза став абсолютним чемпіоном Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат віком до 15 і до 17 років і при цьому встановив три світові рекорди. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

У суботу, 14 грудня, в заключний день змагань, фантастично виступив представник Львівщини Богдан Гоза, який став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 17 років у ваговій категорії до 102 кг.

17-річний важкоатлет із Жидачева здобув три золоті медалі: в ривку, поштовху та сумі двоборства. Окрім цього, спортсмен встановив рекорди Європи і світу серед юнаків до 17 років у ривку, поштовху та сумі двоборства.

Зазначимо, що 17-річний Богдан Гоза з 8 років тренується у жидачівській філії львівської СДЮШОР №1. Зараз навчається в 11 класі місцевої школи №2.