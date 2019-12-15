ОСТАННІ НОВИНИ

17-річний важкоатлет із Жидачева став чемпіоном Європи і встановив три світові рекорди

Наталя Дуляба

|

17-річний Богдан Гоза став абсолютним чемпіоном Європи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат віком до 15 і до 17 років і при цьому встановив три світові рекорди. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК України у Львівській області.

 

У суботу, 14 грудня, в заключний день змагань, фантастично виступив представник Львівщини Богдан Гоза, який став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 17 років у ваговій категорії до 102 кг.

17-річний важкоатлет із Жидачева здобув три золоті медалі: в ривку, поштовху та сумі двоборства. Окрім цього, спортсмен встановив рекорди Європи і світу серед юнаків до 17 років у ривку, поштовху та сумі двоборства.

Зазначимо, що 17-річний Богдан Гоза з 8 років тренується у жидачівській філії львівської СДЮШОР №1.  Зараз навчається в 11 класі місцевої школи №2.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...