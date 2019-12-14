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Книгою року за версією ВВС став роман про війну на Донбасі

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 13 грудня, в Києві оголосили переможців щорічної премії ВВС «Книга року». Їх визначали у трьох номінаціях: «Художня література», «Есеїстика» та «Дитяча книга року». Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

Головну премію за художню літературу здобув роман «Доця» Тамари Горіха Зерня.

Одразу ж після церемонії, оточена журналістами і камерами, авторка книжки про війну на Донбасі, пояснила: «Я почала писати цю книгу, коли побачила, що наш ворог штампує книги про війну на Донбасі, виставляючи українців загарбниками, а себе – визволителями. Я зрозуміла, що ми повинні щось робити, ми не можемо чекати вічність, доки народиться новий український Ремарк. Ми повинні написати самі тут і зараз. Можливо, пізніше, через десятиліття ці події осмислять по-іншому, подадуть по-іншому. Але те, що є зараз і те, що ми повинні зробити, ми зробили».

Книга «Доця» розповідає про війну на Донбасі. Події розгортаються навесні-влітку 2014 року у Донецьку. Саме тут героїня втратила родину, дім, роботу, ілюзії – і саме тут зібрала уламки життя заново, віднайшла новий смисл і нову опору. Крок за кроком читач спостерігає процес трансформації, переродження гречкосія у воїна.

«Ця книга назавжди змінила того, хто її написав, і змінить кожного, хто її прочитає. Бо війна – це коли ти їси землю. І що важливіше, коли годуєш землею», – вказано в описі роману.

Найкращою дитячою книгою року за версією ВВС стала «Сапієнси» Володимира Арєнєва. А найкращою есеїстикою року визнали «Так, але…» Тараса Прохаська. Усі автори-переможці отримали 1000 фунтів нагороди у гривневому еквіваленті.

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