ОСТАННІ НОВИНИ

Вбивство Павла Шеремета: підозрювану Яну Дугарь відправили під домашній арешт

Вероніка Рой

|

Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт військову медсестру, що була в зоні АТО, Яну Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це оголосив суддя Сергій Вовк, повідомляє Укрінформ.

 

«Клопотання – задовольнити. Застосувати до Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – сказав Вовк.

Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Суд заборонив Дугарь залишати місце проживання, поклав на неї наступні обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Зазначимо, представники ГПУ вручили повідомлення про підозру військовій медсестрі, що була в зоні АТО, Яні Дугарь у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Зазначимо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підозрює щонайменше п’ятьох людей: медсесрту одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

Нагадаємо, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував. Оперативно-слідча група, створена для розслідування вбивства Шеремета, досі продовжує збирати доказову базу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...