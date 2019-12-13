Вбивство Павла Шеремета: підозрювану Яну Дугарь відправили під домашній арешт

Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт військову медсестру, що була в зоні АТО, Яну Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це оголосив суддя Сергій Вовк, повідомляє Укрінформ.

«Клопотання – задовольнити. Застосувати до Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – сказав Вовк.

Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Суд заборонив Дугарь залишати місце проживання, поклав на неї наступні обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Зазначимо, представники ГПУ вручили повідомлення про підозру військовій медсестрі, що була в зоні АТО, Яні Дугарь у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Зазначимо, слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підозрює щонайменше п’ятьох людей: медсесрту одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

Нагадаємо, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував. Оперативно-слідча група, створена для розслідування вбивства Шеремета, досі продовжує збирати доказову базу.