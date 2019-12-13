У Центрі Довженка відкривають найбільшу Резиденцію Святого Миколая

15 грудня у Центрі Довженка відкриється одна з найбільших у Львові Резиденцій Святого Миколая. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Діти не лише отримають подарунки, а й матимуть можливість досхочу поспілкуватись з Святим Миколаєм та весело провести час з аніматорами.

«Дякуємо помічникам Миколая і нашим добрим друзям Видавництво Основи за прекрасні книги. Знаємо, що діткам сподобаються. До речі, в «Абетці» використані твори з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Дітки зможуть не лише вивчати алфавіт, а й неймовірні мистецькі твори», – зауважила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Відкриття відбудеться 15 грудня о 18:00 год. на другому поверсі Центру Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81. Резиденція працюватиме до 19 грудня включно.