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У Новояворівську позеленів потік. Забруднена вода може потрапити у річку Шкло

Наталя Дуляба

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У четвер, 12 грудня, у Новояворівську екологи виявили забруднений безіменний потік, вода в якому стала яскраво-зеленого кольору. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

Попередньо встановлено, що забруднення потоку сталось через скид із міського дощового колектора речовини яскраво-зеленого кольору.

«Скид відбувається в безіменний потік, а відтак – у річку Шкло. На відстані близько 1 км від межі міста на території лісового масиву відібрано проби води для проведення досліджень. Причини такого забарвлення воли з’ясовуються», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що річка Шкло витікає під Новояворівськом, пролягає вздовж Яворівського району, а закінчується аж в Польщі. Її довжина становить 76 км. Річка є притокою Сяну (басейн Вісли).

Фото: Держекоінспекція Львівщини

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