У Львові ще 105 бійців АТО отримають по сто тисяч. Список

Сьогодні, 13 грудня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив перелік бійців АТО, які отримають по 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

По 100 тисяч гривень найближчим часом отримають ще 105 військових зі Львова. Для цього з бюджету міста виділять 10,5 мільйона гривень.

Львівський портал подає перелік учасників АТО, які отримають матеріальну допомогу:

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН:

Власов Дмитро Олегович Мазурик Руслан Володимирович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Барабаш Богдан Ярославович Басистий Павло Валерійович Бесага Іван Айдарович Бонцьо Тарас Орестович Братіков Олександр Олександрович Братюк Юрій Костянтинович Верещинський Андрій Романович Гарасим Олександр Іванович Джурик Тарас Богданович Ковальчин Володимир Васильович Костенко Станіслав Валерійович Котович Сергій Якович Курій Михайло Миколайович Кухар Андрій Іванович Лесько Володимир Орестович Лита Роман Володимирович Мороз Павло Миколайович Павлович Ігор Григорович Рондяк Богдан Григорович Слюсарчук Віталій Іванович Тишик Юрій Богданович Угрин Роман Євгенійович Шагаров Ілля Володимирович Юрчишин Максим Петрович Язовий Мар`ян Мар`янович Яремків Микола Іванович Ярошевич Андрій Ігорович Яцишин Микола Михайлович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН:

Боженко Дмитро Ігорович Бондаренко Ігор Васильович Венгринович Володимир Михайлович Власенко Олександр Володимирович Десятник Віталій Миколайович Казмірчук Юрій Романович Котик Іван Миколайович Кушнір Сергій Станіславович Лісобой Андрій Степанович Маркеєв Юрій Олександрович Мартинович Мар`ян Мар`янович Морозевич Маркіян Борисович Пономаренко Ігор Вікторович Савінов Олег Олександрович Темченко Олександр Григорович Фещук Ігор Миколайович Червик Ігор Павлович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН:

Бурмило Богдан Ігорович Гладун Роман Васильович Данилишин Петро Остапович Жмурко Сергій Васильович Ільків Іван Йосипович Кріса Тарас Мирославович Кучинська Світлана Миколаївна Липей Василь Валерійович Мітін Віталій Сергійович Назар Володимир Романович Рарук Степан Володимирович Сеймівський Ігор Іванович Семотюк Євгеній Євгенович Федів Андрій Іванович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

Азенко Віталій Ігорович Бєлих Сергій Андрійович Боратинський Олег Володимирович Бречко Вадим Віталійович Довгун Юрій Миколайович Дубовський Орест Петрович Засименко Михайло Вікторович Зеленюк Сергій Олександрович Івасенко Анатолій Миколайович Кузьма Петро Іванович Левко Ігор Іванович Музиканський Дмитро Вікторович Петрівська Галина Миколаївна Тиндик Ігор Адамович Титус Роман Леонтійович Фентісов Володимир Миколайович Цап Оксана Іванівна Царик Олександра Богданівна Шаповал Андрій Леонідович Шевчук Сава Павлович Шкуль Петро Миронович Якушев Владислав Володимирович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

Базюк Петро Михайлович Балич Ярослав Ігорович Бойко Ярослав Ігорович Брама Олег Ігорович Вега Ігор Михайлович Войтухів Володимир Йосифович Загамула Денис Вікторович Калінін Олександр Володимирович Коберник Олександр Віталійович Мисак Андрій Мар`янович Панчишин Андрій Петрович Походай Олег Ярославович Ройко Андрій Іванович Сеницький Віктор Вікторович Сімаков Олександр Володимирович Скариш Надія Ігорівна Склярський Богдан Васильович Совчанчик Микола Іванович Тарасюк Петро Васильович Турчин Іван Володимирович Хромуляк Тарас Миронович Шавула Степан Леонідович

Додамо, що програму фінансової підтримки учасників АТО, які є мешканцями Львова, мерія прийняла у 2015 році. По 100 тисяч гривень бійці отримуватимуть включно до 2022 року. Загалом на такі виплати у бюджеті міста передбачили 610 мільйонів гривень.