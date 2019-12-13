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У Львові на ринку продавали незаконний кальянний тютюн вартістю понад мільйон гривень

Ольга Денисяка

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У продавців одного з ринків Львова податкова поліція знайшла незаконний кальянний тютюн вартістю 1,1 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДФС Львівщини.

 

Продавали товар за попереднім замовленням, в тому числі і через Інтернет-оголошення. Жодних фіскальних чеків, чи документів про походження тютюнових виробів не видавали.

«За результатами проведених заходів вилучено та передано на матеріальне зберігання тютюнові вироби ‒ кальянний тютюн різних торгових марок: Sherbetli, Sultan, Volcano, Fosil, 4:20, Milano, Hovey Badger, Buta, Mazaya, Element, Flame, Fresh, Dead Horse, Adalya, Dark siele, Fumari орієнтовною вартістю 1,1 млн. гривень», – йдеться в повідомленні.

Стосовно правопорушника складено протокол за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який скеровано до суду.

Фото: ДФС

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