У Львові на ринку продавали незаконний кальянний тютюн вартістю понад мільйон гривень

У продавців одного з ринків Львова податкова поліція знайшла незаконний кальянний тютюн вартістю 1,1 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДФС Львівщини.

Продавали товар за попереднім замовленням, в тому числі і через Інтернет-оголошення. Жодних фіскальних чеків, чи документів про походження тютюнових виробів не видавали.

«За результатами проведених заходів вилучено та передано на матеріальне зберігання тютюнові вироби ‒ кальянний тютюн різних торгових марок: Sherbetli, Sultan, Volcano, Fosil, 4:20, Milano, Hovey Badger, Buta, Mazaya, Element, Flame, Fresh, Dead Horse, Adalya, Dark siele, Fumari орієнтовною вартістю 1,1 млн. гривень», – йдеться в повідомленні.

Стосовно правопорушника складено протокол за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який скеровано до суду.

Фото: ДФС