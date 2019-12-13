У лісі на Золочівщині дерево задавило чоловіка

У Золочівському районі в лісі на чоловіка впало дерево, у результаті чого він загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

До поліції 12 грудня надійшло повідомлення про те, що у лісі неподалік одного з сіл району виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Особу загиблого встановлено – ним виявився 66-річний місцевий мешканець. Також встановлено, що на чоловіка впало зрізане дерево, спричинивши травми, несумісні з життям.

Відомості про подію внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Поліцейські встановлюють обставини події.