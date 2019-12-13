Стартувала реєстрація на найбільший пів марафон Західної України Molokiya Lviv Half Marathon

У Львові 14 червня 2020 року відбудеться міжнародний пів марафон 5th Molokiya Lviv Half Marathon. Цього року команда організаторів Run Ukraine очікує майже 4500 учасників, а це означає, що ця бігова подія знову стане найбільшою у Західній Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід має найвищу оцінку – 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації. Це найвищий рівень сертифікації та оцінювання, який розроблений провідними фахівцями Європи.

Кожен з учасників зможе обрати дистанцію до смаку: 21 км, 10 км, 4.2 км, пробігти естафету або «ветеранську десятку» (дистанція для ветеранів АТО). Вперше бігуни, які долатимуть мінімарафон 4.2 км, здобудуть медалі. На наймолодших учасників чекають дитячі дистанції – також із медалями.

Цьогоріч призовий фонд змагань збільшений зі 124 000 до 185 000 гривень.

Грошову винагороду отримають абсолютні переможці, призери в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок на дистанції пів марафону та спортсмени, що встановлять рекорди траси, а також перші три місця серед команд 4×21 км та естафет 3×5+6.0975 км.

Маршрут головного бігового старту Західної України вже п’ятий рік поспіль буде пролягати центральними вулицями міста в одне коло. Старт та фініш усіх дистанцій відбудеться біля Львівської опери.

Нагадаємо, що цей захід також є одним з етапів Ukrainian Majors Running League, яка об’єднує сім бігових змагань в шести містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові та Запоріжжі.

За кожний етап бігуни, які візьмуть в ній участь у сезоні 2020, накопичуватимуть бали, а наприкінці сезону найкращі з них будуть нагороджуватися у семи різних класифікаціях для любителів та професіоналів.

Учасники, які здолають усі сім етапів Ukrainian Majors Running League отримають почесну медаль від засновників Ліги компанії Run Ukraine.

Реєстрація на офіційному сайті за посиланням.