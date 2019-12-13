Палац Хоткевича запрошує малечу святкувати День святого Миколая

Цьогоріч 19 грудня Палац Хоткевича перетвориться в цілий Палац святого Миколая. Вхід на всі події вільний. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вже традиційно раз на рік Палац культури імені Гната Хоткевича стає місцем неймовірної магії, гамірних веселощів, шаленої радості та однієї великої зимової казки.

У Палаці святого Миколая з 15.00 год відбуватимуться дивовижні події:

15:00 – розпочнеться спільний майстер-клас зі створення різдвяних чобітків та шкарпеток від Студії образотворчого мистецтва, а викладачі школи англійської мови Soft English — English Language School познайомлять відвідувачів із найкращими новорічними традиціями Великої Британії.

16:30 – початок зустрічі з улюбленим дитячим письменником Жак Жаб’є.

18:00 – стартує різдвяна вистава «Мартусин сон» від Театр-студія «Під Мостом».

Окрім того організатори обіцять безліч тематичних фотозон та самого святого Миколая!

Також у дійстві братимуть участь Зразковий ансамбль сучасного танцю «Данс-клуб», Зразковий ансамбль народного танцю «Квіти України», Зразковий вокальний ансамбль «Намисто», вокальна школа Daria Moginska Blue Blues та офіс Lviv City of Literature.