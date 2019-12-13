На Львівщині подорожчали яйця та овочі

У листопаді інфляція на споживчому ринку Львівської області становила 0,3%. Порівняно з жовтнем ціни найбільше зросли на яйця, овочі та молоко. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

У порівнянні з жовтнем протягом листопада ціни на продукти харчування на Львівщині зросли на 0,1%. Найбільше подорожчали яйця (на 4,5%), овочі (2,8%), молоко (1,9%), сири (1,7%) та масло (1%).

Водночас фрукти подешевшали на 4,4%, м’ясо птиці та свиней – на 2,2% та на 1,8% відповідно, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці – на 1,5%, крупи манні – на 1,2%, борошно пшеничне – на 0,6%.

Вартість алкоголю та цигарок підвищилась на 0,8%. Також ціни підросли й у житлово-комунальній сфері на 3,8%. Це сталось через збільшення тарифів на газ природний (на 12,2%). При цьому вартість інших комунальних послуг на Львівщині не змінилася.

Також в області подорожчало кабельне телебачення (на 2,6%), послуги хімчисток (на 2,8%) та ремонт взуття (2%). Натомість впала у ціні (2,2%–0,3%) техніка: мобільні телефони, планшети, ноутбуки, телевізори, побутова техніка.

У сфері транспорту подешевшали автомобілі (на 0,6%). Ціни на паливо та мастила не змінилися. Разом із тим на 7,1% подорожчали авіаперельоти.