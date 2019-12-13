ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині подорожчали яйця та овочі

Наталя Дуляба

|

У листопаді інфляція на споживчому ринку Львівської області становила 0,3%. Порівняно з жовтнем ціни найбільше зросли на яйця, овочі та молоко. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

 

У порівнянні з жовтнем протягом листопада ціни на продукти харчування на Львівщині зросли на 0,1%. Найбільше подорожчали яйця (на 4,5%), овочі (2,8%), молоко (1,9%), сири (1,7%) та масло (1%).

Водночас фрукти подешевшали на 4,4%, м’ясо птиці та свиней – на 2,2% та на 1,8% відповідно, макаронні вироби з м’яких сортів пшениці – на 1,5%, крупи манні – на 1,2%, борошно пшеничне – на 0,6%.

Вартість алкоголю та цигарок підвищилась на 0,8%. Також ціни підросли й у житлово-комунальній сфері на 3,8%. Це сталось через збільшення тарифів на газ природний (на 12,2%). При цьому вартість інших комунальних послуг на Львівщині не змінилася.

Також в області подорожчало кабельне телебачення (на 2,6%), послуги хімчисток (на 2,8%) та ремонт взуття (2%). Натомість впала у ціні (2,2%–0,3%) техніка: мобільні телефони, планшети, ноутбуки, телевізори, побутова техніка.

У сфері транспорту подешевшали автомобілі (на 0,6%). Ціни на паливо та мастила не змінилися. Разом із тим на 7,1% подорожчали авіаперельоти.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...