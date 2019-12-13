На Дрогобиччині «на гарячому» спіймали серійних крадіїв банківських терміналів

Сьогодні вранці, 13 грудня, у Дрогобицькому районі правоохоронці разом зі спецпризначенцями за гарячими слідами спіймали зловмисників, що крали банківські термінали самообслуговування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Орієнтовно о 05:10 год. в одному із селищ Дрогобицького району невідомі, пошкодивши вхідні двері, проникли у приміщення відділення банку та викрали звідти термінал самообслуговування.

Поліцейські оперативно встановили особи зловмисників. До їхнього затримання залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

«Особи зловмисників встановлено – ними виявились п’ятеро іноземців віком 26-42 роки та 40-річний громадянин України. Викрадений банківський термінал та інші речові докази у них вилучено. Також встановлено, що затримані причетні щонайменше ще до трьох подібних злочинів, скоєних на територіях Львівської та Івано-Франківської областей», – розповів заступник очільника поліції Львівщини Тарас Сабанюк.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування. Незабаром суд обере зловмисникам міру запобіжного заходу.