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У Львові проведуть Різдвяну каву зі священнослужителями

Ольга Денисяка

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Завтра, 14 грудня, у кав’ярні «Карамель», що на вулиці Винниченка, 20 а відбудеться Різдвяна кава зі священнослужителями. Її організували, аби створити можливість для спілкування та подякувати усім, хто сприяє служінню богопосвячених осіб в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У події візьмуть участь 45 осіб. Серед них: єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Володимир (Груца); єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ Петро (Лоза); єпископ-помічник Львівської Архідієцезії РКЦ Едвард (Кава); благодійники, які сприяли та сприяють служінню богопосвячених осіб в Україні.

Організувала Різдвяну каву Асоціація Богопосвячених життя УГКЦ і РКЦ в Україні.

Довідково:

14−18 вересня 2015 року у Львові відбулася перша Асамблея богопосвяченого життя для Католицької Церкви в Україні на тему: «Євангельське сопричастя богопосвячених осіб РКЦ та УГКЦ в Україні». З такою ініціативою виступили Інституції Богопосвяченого життя Римо-Католицької та Греко-Католицької Церков в Україні.

Проведення такої Асамблеї було важливе для будування більш братерських взаємин між спільнотами богопосвяченого життя обох Церков. Незважаючи на свої особливості життя та служіння, богопосвячене життя Греко-Католицької та Римо-Католицької Церков має багато спільного, тож взаємне спілкування, взаємне пізнання та зміцнення євангельського сопричастя є важливими елементами життя Церкви.

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