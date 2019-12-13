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Фургонам доставки хочуть заборонити вдень розвозити товар у центральній пішохідній зоні Львова

Соломія Головіна

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У Львівській міській раді роздумують над тим, щоб встановити часове обмеження у пішохідній зоні центральної частини міста для фургонів доставки, щоби вони привозили товар у магазини, ресторани в нічний час. Про це під час відкритого інтерв’ю 12 грудня, організованого Тvoemisto.tv, повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, передає Львівський портал.

 

«Зараз якраз думаємо над тим, в який час це обмежити. Найкраще, щоб вони робили свою логістику в нічний час. Зараз думаємо над тим, як це правильно на законодавчому рівні організувати. Якщо хочемо робити це через центральні органи влади, то це займе рік-два, якщо на рівні Львова, то ми б могли це зробити за декілька місяців. І це питання актуальне, треба це робити», – сказав Андрій Білий.

При цьому він зауважив, що не всі наші підприємці до цього готові.

«Єдине – не весь бізнес готовий це реалізувати. Так, до площі Ринок намагалися встановити обмеження до 8:00 год., але не всі це можуть, тоді були певні проблемні нюанси з бізнесом…», – пояснив посадовець.

Як відомо, автомобілі сфери обслуговування можуть заїжджати в центральну пішохідну зону з 06:00 год. і до 11:00 год.

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