Богдан і його заступники заробляють більше, ніж Зеленський

У жовтні і листопаді офіційна зарплата президента Украни Володимира Зеленського становила 28 000 гривень. Натомість керівник Офісу президента Андрій Богдан і окремі його заступники отримали суттєво більші зарплати. Про це пише УП, передає Львівський портал.

Згідно з даними Державного управління справами платня в Офісі президента становить:

Президент Володимир Зеленський:

Жовтень – 28 000 грн

Листопад – 28 000 грн

Премій чи інших надбавок не було.

Керівник Офісу президента Андрій Богдан:

Жовтень – 39 258 грн

Листопад – 46 021 грн

Премій чи інших надбавок не було.

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов:

Жовтень – 20 117 грн

Листопад – 19 591 грн

Премій чи інших надбавок не було.

Заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк:

Жовтень – 22 427 грн (в тому числі премія 3 477 грн)

Листопад – 35 149 грн (в тому числі премія 3 857 грн)

Заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко:

Жовтень – 19 593 грн

Листопад – 36 128 грн

Премій чи інших надбавок не було.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов:

Жовтень – 30 927 грн (в тому числі премія 4 295 грн)

Листопад – 37 273 грн (в тому числі премія 4 500 грн)

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква:

Жовтень – 37 007 грн (в тому числі премія 2 454 грн)

Листопад – 46 451 грн (в тому числі премія 3 428 грн)

Заступник керівника Офісу президента Анна Коваленко:

Жовтень – 34 828 грн (в тому числі премія 4 295 грн)

Листопад – 38 023 грн (в тому числі премія 4 500 грн)

Заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів:

Жовтень – 17 682 (в тому числі премія 2 659 грн)

Листопад – 35 923 (в тому числі премія 4 285 грн)

Видання також додає, що Володимир Зеленський протягом всього часу своєї каденції отримує заробітну платню у розмірі 28 тисяч гривень на місяць до вирахування податків. Попередній президент Петро Порошенко отримував таку ж платню.

У декларації, яку Зеленський подав перед подачею документів в ЦВК, він вказав за 2017 рік 7,3 млн гривень доходів, а його дружина – близько 800 тис. гривень.