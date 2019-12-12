Завтра у Львові відкриють Фабрику святого Миколая

У п’ятницю, 13 грудня, в рамках проведення благодійної акції «Миколай про тебе не забуде», відбудеться урочисте відкриття Фабрики святого Миколая». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У Львові, 13 грудня, об 16:00 розпочне свою роботу вже дев’ятнадцята Фабрика у Храмі Преображення (Краківська 21).

День Святого Миколая – свято дітей, що наповнене незабутніми моментами та приємними подарунками. Акція «Миколай про тебе не забуде» прагне, щоб це свято прийшло до всіх дітей.

Фабрика Святого Миколая – місце, де народжується дух зимових свят, добра та любові. Впродовж 13-18 грудня тут працюватимуть волонтери – помічники Святого Миколая, і готуватимуться до справжньої казки, щоб атмосфера доброчинності Чудотворця прийшла в це свято до кожної дитини, незважаючи на достаток родини чи стан здоров’я.

Робота помічників Миколая на Фабриці полягає в підготовці подарунків для потребуючих дітей, а саме: робота у відділах прийому подарунків, видача адрес, сортування, пакування, перевірка якості запакованих подарунків.

На Фабриці завжди панує атмосфера дива, добра і взаємодопомоги.

Цього року близько 450 Помічників Св. Миколая завітають до більш ніж 2000 дітей з 1300 сімей (багатодітних, малозабезпечених, учасників АТО). Всі помічники добре підготовлені для важливої святкової місії, для цього відвідали спеціальні вишколи.

Запрошуємо усіх людей відвідати Фабрику Святого Миколая, долучитися до акції «Миколай про тебе не забуде» та допомогти Чудотворцю принести радість, щастя та усмішки тим, хто цього справді потребує.

Фабрика радо прийме іграшки, солодощі, канцелярське приладдя, дитячі книжки та засоби гігієни. Подарунки просимо приносити до 16 грудня на Фабрику святого Миколая, яка працюватиме в приміщенні Храму Преображення, що знаходиться за адресою Краківська 21 (з 10.00 до 22.00).

Також запрошуємо долучитися до акції водіїв-помічників святого Миколая, котрі мають змогу допомогти нам з перевезенням волонтерів та подарунків ввечері 18 грудня 2019 р. від Фабрики Святого Миколая до домівок дітей, які з нетерпінням чекають візиту від помічників Чудотворця.

Запрошуємо всіх охочих приєднатись до акції, аби разом подарувати віру в чудо тим, хто справді цього потребує!

Миколай про тебе не забуде — щорічна благодійна акція, започаткована у Львові в 2001 році молодіжною громадською організацією «Академія Української Молоді» з метою збору подарунків для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей. Проводиться на всій території України напередодні дня святого Миколая. Метою акції є допомогти кожному наслідувати гарний приклад діянь Чудотворця та принести свято, радість, віру в чудеса з подарунками та вітаннями від св. Миколая дітям, котрі цього потребують.

Фото: УНІАН